Sualtı Hokeyi Erkek Milli Takımı Yarı Finale Yükseldi

Türkiye Sualtı Hokeyi Erkek Milli Takımı, Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde Kolombiya'yı yenerek yarı finale çıktı. Yarın Fransa ile karşılaşacaklar.

Sualtı Hokeyi Erkek Milli Takımı, Avusturya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Kolombiya'yı yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar, çeyrek final mücadelesinde Kolombiya'yı uzatmalara giden maçta 4-1 yenerek yarı finalist oldu.

Milliler, yarın yarı finalde Fransa ile karşı karşıya gelecek. Organizasyon, 30 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Şampiyonada mücadele eden milli takımın kadrosu; Batuhan Ucuzal, Berke Yağız Kayabaşlı, Bilal Emin Kahraman, Fırat Karabul, Hüseyin Cavlı, İsmail Sarıkaya, Mert Doğan, Mert Erol, Muhammed Taha Çevik, Onur Özbay, Yusuf Yunak ve Ziya Volkan Aksu'dan oluşuyor.