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Sualtı Hokeyi Erkek Milli Takımı Fransa'ya Yenildi

Spor Haberleri

Sualtı Hokeyi Erkek Milli Takımı, Avustralya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Fransa'ya 5-1 yenildi. Türkiye, Büyük Britanya ile 3'üncülük maçına çıkacak.

Sualtı Hokeyi Erkek Milli Takımı, Avustralya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Fransa'ya 5-1 yenildi.

Türkiye, organizasyonun son gününde yarın Büyük Britanya ile 3'üncülük maçına çıkacak.

Şampiyonada mücadele eden milli takım kadrosunda sporcular Batuhan Ucuzal, Berke Yağız Kayabaşlı, Bilal Emin Kahraman, Fırat Karabul, Hüseyin Cavlı, İsmail Sarıkaya, Mert Doğan, Mert Erol, Muhammed Taha Çevik, Onur Özbay, Yusuf Yunak ve Ziya Volkan Aksu yer alıyor.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

Dünya Şampiyonası Avustralya Fransa Spor Haberler

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