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Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası

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Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında Büyük Britanya'ya 3-1 mağlup oldu.

Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında Büyük Britanya'ya 3-1 mağlup oldu.

Türkiye, Avustralya'da düzenlenen organizasyonun son gününde Büyük Britanya ile karşılaştı.

Müsabakayı 3-1 kaybeden milli takım, şampiyonayı dördüncü sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Dünya Şampiyonası Büyük Britanya Türkiye Spor Haberler

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