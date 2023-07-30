Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası
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Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında Büyük Britanya'ya 3-1 mağlup oldu.
Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında Büyük Britanya'ya 3-1 mağlup oldu.
Türkiye, Avustralya'da düzenlenen organizasyonun son gününde Büyük Britanya ile karşılaştı.
Müsabakayı 3-1 kaybeden milli takım, şampiyonayı dördüncü sırada tamamladı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor