Sualtı Fotoğraf ve Video Şampiyonası Küba'da Başladı

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından düzenlenen Sualtı 19. Dünya Fotoğraf ve 5. Dünya Video Şampiyonası Küba'da başladı. Türkiye'yi milli sporcular temsil ediyor.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından düzenlenen Sualtı 19. Dünya Fotoğraf ve 5. Dünya Video Şampiyonası Küba'da başladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Varadero şehrinde bugün yapılan ilk gün yarışları ile başlayan organizasyon 14 Ekim Cumartesi günü sona erecek.

Organizasyonda Türkiye'yi milli sporcular Eren Baştanoğlu, Hakkı Togay Tanyolaç, Eser Paşa, Tolga Pat, Erkan Balk ve Akın Bağcılar temsil ediyor.