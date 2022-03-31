Su topunda play-off ve play-out heyecanı başlıyor - Haberler

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Su topunda play-off ve play-out heyecanı başlıyor

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Su topunda play-off ve play-out heyecanı başlıyor

Su topunda Spor Toto Süper Lig'de play-off ve play-out heyecanı yarın İstanbul'da yapılacak müsabakalarla başlayacak.

İSTANBUL (AA) - Su topunda Spor Toto Süper Lig'de play-off ve play-out heyecanı yarın İstanbul'da yapılacak müsabakalarla başlayacak.

Normal sezonu ilk 4 sırada bitiren Galatasaray, ENKA ve Adalar Su Sporları ve Kınalıada Su Sporları, play-off'ta şampiyonluk mücadelesi verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Heybeliada Su Sporları, Bodrum Yarımada Su Sporları ve ODTÜ ise kümede kalmak için play-out maçlarına çıkacak.

İstanbul'da Güngören Tozkoparan Yüzme Havuzu'nda yapılacak play-off ve play-out müsabakalarında ilk devre maçları 1-3 Nisan'da oynanacak. İkinci devre maçları ise yine aynı yerde 8-10 Nisan'da gerçekleşecek.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Su Sporları, İstanbul, Play Off, su, Spor, Haberler

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