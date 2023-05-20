Su topu: Spor Toto Süper Lig final serisi
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Su topunda Spor Toto Süper Lig final serisi ikinci maçında ENKA, Galatasaray'ı 11-10 yendi.
Su topunda Spor Toto Süper Lig final serisi ikinci maçında ENKA, Galatasaray'ı 11-10 yendi.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kalamış'taki Galatasaray Havuzu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip, 11-10 üstün tamamladı.
Toplamda 3 galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı serinin ilk maçını da ENKA, 15-14 kazanmıştı.
Seride üçüncü maç, yarın saat 20.00'de Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak.
Gerektiği takdirde serinin dördüncü maçı ENKA'nın ev sahipliğinde 26 Mayıs Cuma, beşinci karşılaşması ise 27 Mayıs Cumartesi günü sarı-kırmızılıların sahasında yapılacak.
Süper Lig şampiyonu ve ikincisi, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.