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Su topu: Spor Toto Süper Lig final serisi

Su topu: Spor Toto Süper Lig final serisi

Spor Haberleri

Su topunda Spor Toto Süper Lig final serisi ikinci maçında ENKA, Galatasaray'ı 11-10 yendi.

Su topunda Spor Toto Süper Lig final serisi ikinci maçında ENKA, Galatasaray'ı 11-10 yendi.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kalamış'taki Galatasaray Havuzu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip, 11-10 üstün tamamladı.

Toplamda 3 galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı serinin ilk maçını da ENKA, 15-14 kazanmıştı.

Seride üçüncü maç, yarın saat 20.00'de Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Gerektiği takdirde serinin dördüncü maçı ENKA'nın ev sahipliğinde 26 Mayıs Cuma, beşinci karşılaşması ise 27 Mayıs Cumartesi günü sarı-kırmızılıların sahasında yapılacak.

Süper Lig şampiyonu ve ikincisi, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

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