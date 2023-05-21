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Su Topu: Galatasaray, ENKA'yı 11-9 Yendi

Su Topu: Galatasaray, ENKA'yı 11-9 Yendi

Spor Haberleri

Su topunda Spor Toto Süper Lig final serisi üçüncü maçında Galatasaray, ENKA'yı 11-9 yendi. Toplamda 3 galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride ENKA, ilk maçı 15-14, ikinci karşılaşmayı ise 11-10 kazanmıştı.

Su topunda Spor Toto Süper Lig final serisi üçüncü maçında Galatasaray, ENKA'yı 11-9 yendi.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kalamış'taki Galatasaray Havuzu'nda oynanan müsabakayı sarı-kırmızılı ekip, 11-9 üstün tamamladı.

Toplamda 3 galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride ENKA, ilk maçı 15-14, ikinci karşılaşmayı ise 11-10 kazanmıştı.

Serinin dördüncü maçı, ENKA'nın ev sahipliğinde 26 Mayıs Cuma günü oynanacak. Gerekmesi durumunda serinin beşinci karşılaşması ise 27 Mayıs Cumartesi günü sarı-kırmızılıların sahasında yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

Galatasaray Türkiye Spor Haberler

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