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Su topu: 15 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

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15 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında İspanya'ya 12-4 yenildi.

15 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında İspanya'ya 12-4 yenildi.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da gerçekleştirilen organizasyonda milli takım 5-8 klasman maçında İspanya'yla karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip rakibine 12-4 mağlup oldu. Milli takım 7.'lik maçında yarın Hırvatistan'la karşılaşacak.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

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