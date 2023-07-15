Su topu: 15 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
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15 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında İspanya'ya 12-4 yenildi.
15 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında İspanya'ya 12-4 yenildi.
Karadağ'ın başkenti Podgorica'da gerçekleştirilen organizasyonda milli takım 5-8 klasman maçında İspanya'yla karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip rakibine 12-4 mağlup oldu. Milli takım 7.'lik maçında yarın Hırvatistan'la karşılaşacak.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor