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Su topu: 15 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

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15 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde ev sahibi Karadağ'a 17-3 yenildi.

15 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde ev sahibi Karadağ'a 17-3 yenildi.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da gerçekleştirilen organizasyonun çeyrek finalinde milli takım, ev sahibi ülkeyle karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip rakibine 17-3 mağlup oldu. Milli takım 5-8 klasman maçında yarın İspanya'yla karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

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