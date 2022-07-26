Su korkusunu yenmek için başladığı yüzmede olimpiyatları hedefliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Su korkusunu yenmek için başladığı yüzmede olimpiyatları hedefliyor

Edirne'de su korkusunu yenmek için ailesinin desteğiyle başladığı yüzmede Türkiye şampiyonu olan 13 yaşındaki Beyza Işık, olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek istiyor.

AA - Hakan Mehmet Şahin - Spor
 - Güncelleme:

Edirne'de su korkusunu yenmek için ailesinin desteğiyle başladığı yüzmede Türkiye şampiyonu olan 13 yaşındaki Beyza Işık, olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek istiyor.

Yaz tatillerinde denize girmekten korkan Beyza Işık, bu korkusunu yenmek için 7 yaşında Edirne Yüzme Eğitim Merkezi Spor Kulübünde çalışmalara başladı.

Yüzmeyi öğrendikten sonra havuzdan kopamayan Işık, geçen 6 yılda birçok müsabakaya katılarak başarılı dereceler elde etti.

Işık, son olarak Sivas'ta düzenlenen Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda 100 ve 200 metre kelebek ile 400 metre karışık kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu.

Işık: "Çalışmanın meyvesini almak çok güzel"

Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüzme korkusunu yenmek için başladığı sporda Türkiye birincisi olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yüzmeye başlayınca suyu çok sevdiğini ve bir daha bırakmak istemediğini anlatan Işık, arkasından başarılar da gelince daha çok çalıştığını anlattı.

Sivas'ta düzenlenen şampiyonada Türkiye birincisi olduğunu anlatan Işık, "Hedefim 2024 yılında düzenlenecek olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için çok çalışıyorum. Başarılar gelince öz güvenim de geliyor. Çalışmanın meyvelerini almak çok güzel bir şey." diye konştu.

Işık, başarısında büyük emekleri olan ve her zaman kendisine destek veren başta ailesi olmak üzere hocalarına teşekkür etti.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Spor

Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title