Su Kayağı Aday Mili Takım Gelişim Kampı Afyonkarahisar'da Başladı
Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuların katıldığı Su Kayağı Aday Mili Takım Gelişim Kampı, Afyonkarahisar'da başladı. Kamp süresince sporcuların Dünya ve Avrupa şampiyonalarında mücadele edeceği belirtildi.
Su Kayağı Aday Mili Takım Gelişim Kampı, Afyonkarahisar'da başladı.
Sukay Park Tesisleri'ndeki kampa, Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporculardan oluşan 16 erkek, 9 kadın toplamda 25 sporcu katılıyor.
Kampa katılan aday milli takım sporcularının Dünya ve Avrupa şampiyonalarında mücadele edeceği bildirildi.
Gelişim kampı 24 Eylül Pazar günü tamamlanacak.
Kaynak: AA / Spor