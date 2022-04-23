Su altı ragbisinde İzmir'deki 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Haberler

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Su altı ragbisinde İzmir'deki 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası tamamlandı

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Su altı ragbisinde İzmir'deki 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Su altı ragbisinde İzmir'de düzenlenen 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası final müsabakalarıyla sona erdi.

Su altı ragbisinde İzmir'de düzenlenen 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası final müsabakalarıyla sona erdi.

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Havuz İzmir'de dün başlayan organizasyonda erkeklerde 8, kadınlarda 5 takım yer aldı.

Bugünkü final mücadeleleriyle tamamlanan şampiyonada kadınlarda ve erkeklerde birinciliği Ege Sualtı Sporları Spor Kulübü kazandı.

Kadınlarda İzmir Büyükşehir Belediyespor ikinci ve Ege Üniversitesi üçüncü olurken, erkeklerde birinciyi Ege Üniversitesi ve Ege Sualtı Ragbisi Spor Kulübü takip etti.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Türkiye, İzmir, Ege, su, Spor, Haberler

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