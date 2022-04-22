Su altı ragbisinde 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası İzmir'de başladı
AA - Ali Korkmaz - Spor
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Su altı ragbisinde İzmir'de düzenlenen 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarıyla başladı.
Su altı ragbisinde İzmir'de düzenlenen 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarıyla başladı.
Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Havuz İzmir'de düzenlenen organizasyonda erkeklerde 8, kadınlarda 5 takım yer alıyor.
Daha önce organizasyonda yer alacağı açıklanan 1 kadın ekibi turnuvadan çekildi.
İlk gün 10 müsabakanın oynanacağı şampiyona yarın tamamlanacak.
AA / Ali Korkmaz - Spor