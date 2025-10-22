Haberler

Stuttgart Teknik Direktörü Hoeness: 'Zor Bir Maç Olacak'

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçında İstanbul'daki seyirci desteğinin zorluk yaratacağını belirtti. Hoeness, 'Kazanmaya çalışacağız. Topa sahip olmaya odaklanacağız' dedi.

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, Fenerbahçe'nin iyi bir oyuncu grubu olduğuna değinerek, "İstanbul'da seyircileri önünde zor bir maç olacak. Biz daha çok topa sahip olup buna engel olmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince etkin bir maç ortaya koyacağız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Alman ekibi Stuttgart, yarın saat 19.45'te Fenerbahçe ile karşılaşacak. Müsabaka için bugün İstanbul'a gelen Stuttgart'ta Teknik Direktör Sebastian Hoeness, basın toplantısında soruları yanıtladı. Hoeness, takımda herhangi bir sakatlık olmadığını söyledi.

"Etkin bir maç ortaya koyacağız"

Hoeness, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile ilgili soruya, "Domenico'yu şahsen tanımıyorum. Ama takımı iyi bir yolda ilerletiyor. İyi bir oyuncu grubu var. İstanbul'da seyircileri önünde zor bir maç olacak. Elimizden geleni yapacağız. Kerem ve benzeri birçok etkili oyuncuları var. Topa sahip olmayı ve etkili hücum yapmayı biliyorlar. Biz daha çok topa sahip olup buna engel olmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince etkin bir maç ortaya koyacağız" diye konuştu.

"Kazanmak için her şeyi yapacağız"

Hoeness, sarı-lacivertlilerin son maçına yönelik de görüşünü paylaşarak, "Son maçta da baskı kurdular. Bunu dikkate almayarak oyuna konsantre olacağız. Bizim için bir dezavantaj ama o kadar da etkili olmayacak. Bizim kendi taktiklerimiz var. Rakibin zayıflamasıyla ilgili bir şey yok. Kazanmak için her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından Fenerbahçe'den teklif alıp almadığıyla ilgili bir soruya 43 yaşındaki teknik adam "Hayır" cevabını verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
