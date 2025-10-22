Stuttgart, Fenerbahçe Maçı İçin İstanbul'da Son Antrenmanını Yaptı

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Alman ekibi Stuttgart, son çalışmasını mücadelenin oynanacağı statta yaptı.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Alman ekibi Stuttgart, yarın saat 19.45'te Fenerbahçe ile karşılaşacak. Müsabaka için bugün İstanbul'a gelen Stuttgart'ta Teknik Direktör Sebastian Hoeness ve oyuncular, son antrenman için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi çimlerine çıktı. Milli futbolcu Atakan Karazor'un da yer aldığı takımın idmanında ilk 15 dakika basına açık gerçekleştirildi. Düz koşuyla başlayan antrenman ısınma hareketleriyle devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçı taktiği üzerinde duruldu. - İSTANBUL