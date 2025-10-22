Stuttgart, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Stuttgart, antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Sebastian Hoeness yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yaptı.
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Alman ekibi Stuttgart, hazırlıklarını tamamladı.
Müsabakanın oynanacağı Chobani Stadı'nda, teknik direktör Sebastian Hoeness yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.