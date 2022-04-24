Stuttgart Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Swiatek
AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Polonyalı Iga Swiatek, Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-0 yenerek Stuttgart Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Polonyalı Iga Swiatek, Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-0 yenerek Stuttgart Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tekler finalinde, dünya 1 numarası Swiatek ile 3 numaralı seribaşı Sabalenka karşılaştı.
20 yaşındaki Swiatek, turnuvada peş peşe ikinci finalini oynayan Sabalenka'yı 1 saat 24 dakika sonunda 2-0 (6-2, 6-2) mağlup etti.
Üst üste 23. maçını kazanan Swiatek, bu sezon 4'üncü, kariyerindeki 7. tekler şampiyonluğuna uzandı.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor