Strasbourg, Patrick Vieira'yı teknik direktör olarak atadı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg, teknik direktörlük görevi için Patrick Vieira ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Vieira, futbolculuk kariyerinin ardından New York City, Nice ve Crystal Palace'ta teknik direktörlük yapmıştı. Strasbourg ise geçen sezon Ligue 1'de 40 puan toplayarak 15. sırada yer almıştı.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'da teknik direktörlüğe Patrick Vieira getirildi.

Strasbourg Kulübü, Frederic Antonetti'den boşalan teknik direktörlük görevi için Fransız çalıştırıcı Vieira ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde Milan, Arsenal, Juventus, Inter, Manchester City gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynayan 47 yaşındaki Vieira, teknik direktörlük kariyerinde ise New York City, Nice ve son olarak Crystal Palace'ta görev yaptı.

Geçen sezon Ligue 1'de 40 puan toplayan Strasbourg, düşme hattının 5 puan üstünde 15. sırada yer almıştı.