Stoilov: Avrupa Kupalarına Gitme Şansımız Var

Stoilov: Avrupa Kupalarına Gitme Şansımız Var
Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, sezon sonunda Avrupa kupalarında mücadele etme hedeflerine ulaşabileceklerine inandığını belirtti. Takımın gelişmesi gerektiğini vurgulayan Stoilov, galibiyet için sıkı çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, sezon sonunda Avrupa kupalarında mücadele etme şansını elde edebileceklerine inandığını söyledi.

Stoilov, Göztepe'nin Urla Adnan Süvari Tesislerinde yaptığı antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sezona büyük bir beklenti ve hedeflerle başladıklarını belirtti.

Sezonun ilk 8 haftasında hak ettikleri puanları ve sonuçları aldıklarını ifade eden Bulgar teknik adam, takımda çok fazla geliştirilmesi gereken nokta olduğunu, ancak savunmada geçen seneye göre daha kompakt bir takım olduklarını, iyi işler ortaya koyduklarını kaydetti.

Stanimir Stoilov, hücum hattında çok fazla gol kaçırdıklarını anlatarak, "Takımda bazı pozisyonlarda, özellikle hücum hattında rekabeti artırmamız gerekiyor. Bunun için yeni yıla kadar toplayabileceğimiz maksimum puanı almalı ve orada gerekli dokunuşları takıma yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'da Göztepe'nin çok iyi tanındığını aktaran Stoilov, Türkiye-Bulgaristan milli takımları arasında oynanan maçtaki 6-1'lik skorun kendisini üzdüğünü, Türk milli takımının çok daha iyi ve kaliteli bir milli takım olduğunu dile getirdi.

"Hayalimizin ardından hep beraber gitmeliyiz"

Avrupa'da oynamak istediklerini dikkati çeken Stoilov, şöyle konuştu:

"Eksiklerimiz var, bunun farkındayız. Muhteşem stadımızda ve taraftarlarımızla hep beraber kurduğumuz bu hayale ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bu hayalimizin ardından hep beraber gitmeliyiz. Bir kulüp eğer 2-3 yıl çok iyi bir şekilde çalışırsa takım kesinlikle başarıya ulaşacaktır. Umarım bu yıl bu hedefe ulaşırız. Er ya da geç zaten bu olacak. Biz bu şekilde sıkı bir şekilde çalışmaya devam edersek, bu genç ve dinamik, istekli takımımızla ve muhteşem taraftarlarımızla beraber Avrupa'ya gidebileceğimize inanıyorum."

Pazar günü Corendon Alanyaspor deplasmanına gideceklerini anımsatan Stoilov, bu maçın zor bir karşılaşma olacağını, hemen ardından da Galatasaray maçını düşünmeye başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
