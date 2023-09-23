Stoffel Vandoorne, Team Peugeot TotalEnergies'in resmi pilotu oldu

Stoffel Vandoorne, 2024'ten itibaren FIA WEC'de Peugeot 9X8'in direksiyonuna geçecek. Peugeot Sport'un yedek pilotu olan Vandoorne, gelecek sezon en az 10 üreticinin katılacağı Hypercar sınıfında zafer için mücadele edecek.

Team Peugeot TotalEnergies'nin yeni resmi pilotu olan Stoffel Vandoorne, 2024'ten itibaren FIA WEC'de Peugeot 9X8'in direksiyonuna geçecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Sport'un şu anki yedek pilotu Stoffel Vandoorne, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (FIA WEC) 2024 sezonu için Team Peugeot TotalEnergies resmi pilotu oldu.

31 yaşındaki Belçikalı pilot, Peugeot 9X8'in direksiyonuna geçecek. 2022 FIA Formula E Dünya Şampiyonu Stoffel Vandoorne, dayanıklılık yarışlarındaki ilk çıkışını 2019'da LMP1 sınıfında SMP Racing ile yaptı ve ardından 2021'de JOTA ile LMP2 sınıfında yarıştı.

Aynı zamanda Team Peugeot'nun da dahil olduğu Stellantis Motorsport grubunun bir parçası olan DS Penske'nin resmi pilotu da olan Stoffel Vandoorne, takımın önceki pist testlerinden ve simülatör oturumlarından, gelecekteki takım arkadaşlarını ve teknik ekibini tanıyor. Vandoorne, birkaç ay sonra FIA WEC'de kullanacağı Peugeot 9X8 ile de daha önce, 6 Saat Fuji yarışında sakatlanan Nico Müller'in yerine geçerek tanışmıştı.

Team Peugeot TotalEnergies, mevcut yedek pilotu Stoffel Vandoorne'u resmi pilot olarak seçerek, hedef olarak gelecek sezon en az 10 üreticinin katılacağı Hypercar sınıfında güçlü rakiplere karşı zafer için mücadele etmeyi göz önünde bulunduruyor.

Stoffel Vandoorne, 2 Mart 2024'te Katar'da gerçekleşecek ilk FIA WEC yarışında resmi pilot olarak piste çıkacak ve sezonun 7 ayağında da yarışacak. Sezonun zirve yarışını ise her yıl olduğu gibi, 15 ve 16 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek Le Mans 24 Saat oluşturacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Motorsport Kıdemli Başkan Yardımcısı Jean-Marc Finot, Stoffel Vandoorne'u Team Peugeot TotalEnergies'ın resmi pilotu ilan etmekten gurur duyduklarını belirterek, "Fuji'de de ortaya koyduğu gibi takım ruhu, performansı ve tutarlılığı, takım arkadaşlarıyla aynı doğrultuda.

Elbette Stoffel'i Formula E'de DS Penske pilotu olarak zaten çok iyi tanıyoruz. Kendisi Stellantis Motorsport pilot ailesinin bir parçası. Uyum sağlama ve hemen ritim yakalama yeteneği, FIA WEC ve FIA Formula E serilerinin tamamlayıcı olduğunu gösteriyor ve aynı zamanda her iki şampiyonaya da katılan pilotlarla yarışmanın avantajını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Stoffel Vandoorne da 2024 sezonunun resmi pilotu olarak takıma katıldığı için gerçekten çok mutlu olduğunu ifade etti. FIA WEC'i her zaman takdir ettiğini aktaran Vandoorne, 2019 ve 2021'de yarıştığı için bu duruma aşina olduğunu kaydetti.

Vandoorne, "Amacım, bu şampiyonaya geri dönmekti ve çok sayıda üreticinin yer aldığı Hypercar sınıfında daha da fazlasını ortaya koymaktı.

Bence, zafer için mücadele etme fırsatına sahip olmak harika bir his. Le Mans 24 Saat yarışı birçok sürücü için bir rüyadır. Bu ekibin bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum ve PEUGEOT ile piste çıkacak olmanın heyecanını yaşıyorum." açıklamalarında bulundu.