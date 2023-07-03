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Steven Gerrard Al-Ittifak'ın Teknik Direktörü Oldu

Steven Gerrard Al-Ittifak'ın Teknik Direktörü Oldu

Spor Haberleri

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Ittifak, teknik direktörlük görevine İngiliz Steven Gerrard'ı getirdi. Gerrard ile 2 sezonluk anlaşma imzalandı. İmza töreni Londra'da gerçekleştirildi. Al-Ittifak'ta milli futbolcu Berat Özdemir de forma giyiyor.

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Ittifak, teknik direktörlük görevine İngiliz Steven Gerrard'ın getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gerrard ile 2 sezonluk anlaşma imzalandığı ifade edildi.

İmza töreninin, bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da bir otelde gerçekleştirildiği belirtildi.

Gerrard'ın çalıştıracağı Al-Ittifak'ta milli futbolcu Berat Özdemir de forma giyiyor.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

Suudi Arabistan Steven Gerrard Londra Futbol Spor Haberler

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