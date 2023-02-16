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Stefano Denswil: Türkiye'deki insanlara onlarla birlikte olduğumuzu gösterebildik

Spor Haberleri

Stefano Denswil: Türkiye'deki insanlara onlarla birlikte olduğumuzu gösterebildik

Trabzonsporlu futbolcu Stefano Denswil, "Özellikle son 1,5 haftadır yaşanan şeyler sonrasında Türkiye'deki insanlara onlarla birlikte olduğumuzu gösterebildik" dedi.

Trabzonsporlu futbolcu Stefano Denswil, "Özellikle son 1,5 haftadır yaşanan şeyler sonrasında Türkiye'deki insanlara onlarla birlikte olduğumuzu gösterebildik" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off ilk müsabakasında Trabzonspor, konuk ettiği Basel'i 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo-mavili ekipte Stefano Denswil açıklamalarda bulundu. Maça istedikleri gibi başladıklarını dile getiren Denswil, "Özellikle son 1,5 haftadır yaşanan şeyler sonrasında Türkiye'deki insanlara onlarla birlikte olduğumuzu gösterebildik. Maçtan önce yaşananlar da, bütün taraftarları burada görmek de güzeldi. Bizi desteklediklerini, bir aile gibi kucakladıklarını hem Türkiye'de hem de Suriye'de yaşanan bu olumsuzluklardan sonra görmek güzeldi. Biz de onlara bir galibiyet verebildik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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