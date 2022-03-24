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Stefan Kuntz, yardımcılarıyla Porto'da koşu yaptı

AA - Hilmi Sever - Spor
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Stefan Kuntz, yardımcılarıyla Porto'da koşu yaptı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yardımcılarıyla Porto'da koşuya çıktı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yardımcılarıyla Porto'da koşuya çıktı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde bu akşam Portekiz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek A Milli Takım'ın teknik direktörü Kuntz, yardımcılarıyla Douro Nehri etrafında koştu.

Kuntz, bazı Türk taraftarlarla da fotoğraf çektirdi.

Milli takım, bu akşam TSİ 22.45'te Dragao Stadı'nda Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

AA / Hilmi Sever - Spor

A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz, Portekiz, Porto, Spor, Haberler

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