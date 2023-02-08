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Stefan Kuntz yardım çağrısı yaptı

Spor Haberleri

Stefan Kuntz yardım çağrısı yaptı

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sosyal medya hesabından yardım çağrısı yaptı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sosyal medya hesabından yardım çağrısı yaptı.

A Mili Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, yardım çağrısında bulundu. Alman teknik adam, "Sevgili dostlar, taraftarımız ve takipçilerimiz. Elbette Türkiye'deki depremlerden haberdar olmuşsunuzdur. Binlerce insan annelerini, babalarını, aile büyüklerini, evlatlarını veya kardeşlerini kaybetti. Birçoğu da yıkılan binaların altında mahsur kaldı. Bu depremler yaklaşık 13 milyon insanın yaşadığı 10'dan fazla şehri vurdu. Birçok arkadaşım bana, 'Depremzedelere nasıl yardımcı olabiliriz' diye sordu. Bizler de Türkiye Futbol Federasyonu olarak bir yardım kampanyası başlattık. Bu kampanyaya milli oyuncularımız da, ailem, şahsım ve TFF de katılacak. Bu yardımların AFAD'ın hesabına ulaştırılacağının güvencesini verebiliriz. Bu resmi kurum, Türkiye'deki afet ve acil durum yönetiminden sorumludur. Bu yardımların ihtiyaç sahiplerinin yararına ve bu bölgede kullanılacağından kesinlikle emin olabilirsiniz. Videonun sonunda AFAD'ın hesap numaralarını görebilirsiniz. Sizden ricam, bu videoyu mümkün olduğu kadar sosyal medya hesaplarımızda paylaşalım. Böylelikle, yardım etmek isteyenlere ulaşmış oluruz. İster Alman, ister Türk, isterse diğer ülke vatandaşları olsun hiç fark etmez. Teşekkürler" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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