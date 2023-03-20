Stefan Kuntz: "Umut Nayir'i gördüğümde ona söylediğim şey; 'Ben 29 yaşında Almanya Milli Takımı'na seçildim ve Avrupa şampiyonu olabildim. Hiçbir...
Spor Haberleri
Stefan Kuntz: "Umut Nayir'i gördüğümde ona söylediğim şey; 'Ben 29 yaşında Almanya Milli Takımı'na seçildim ve Avrupa şampiyonu olabildim. Hiçbir zaman geç değildir.
Stefan Kuntz : "Umut Nayir'i gördüğümde ona söylediğim şey; 'Ben 29 yaşında Almanya Milli Takımı'na seçildim ve Avrupa şampiyonu olabildim. Hiçbir zaman geç değildir.'" - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor