Stefan Kuntz: "Umut Nayir'i gördüğümde ona söylediğim şey; 'Ben 29 yaşında Almanya Milli Takımı'na seçildim ve Avrupa şampiyonu olabildim. Hiçbir...

Stefan Kuntz: "Umut Nayir'i gördüğümde ona söylediğim şey; 'Ben 29 yaşında Almanya Milli Takımı'na seçildim ve Avrupa şampiyonu olabildim. Hiçbir zaman geç değildir.