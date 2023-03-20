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Stefan Kuntz: "Umut Nayir'i gördüğümde ona söylediğim şey; 'Ben 29 yaşında Almanya Milli Takımı'na seçildim ve Avrupa şampiyonu olabildim. Hiçbir...

Spor Haberleri

Stefan Kuntz: 'Umut Nayir'i gördüğümde ona söylediğim şey; 'Ben 29 yaşında Almanya Milli Takımı'na seçildim ve Avrupa şampiyonu olabildim. Hiçbir...

Stefan Kuntz: "Umut Nayir'i gördüğümde ona söylediğim şey; 'Ben 29 yaşında Almanya Milli Takımı'na seçildim ve Avrupa şampiyonu olabildim. Hiçbir zaman geç değildir.

Stefan Kuntz : "Umut Nayir'i gördüğümde ona söylediğim şey; 'Ben 29 yaşında Almanya Milli Takımı'na seçildim ve Avrupa şampiyonu olabildim. Hiçbir zaman geç değildir.'" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Stefan Kuntz Almanya Umut Spor Haberler

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