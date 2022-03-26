Stefan Kuntz: "Türkiye ile birçok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum" - Haberler

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Stefan Kuntz: "Türkiye ile birçok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum"

AA - Ercan Çakar - Spor
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Stefan Kuntz:

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekiple birçok başarıya imza atmak için sabırsızlandığını belirtti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekiple birçok başarıya imza atmak için sabırsızlandığını belirtti.

Alman teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile oynanan maçtan sonra kendisine olumlu ve olumsuz mesaj gönderenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye Milli Takımı'na gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutluyum. Bundan da önemlisi, sahip olduğumuz böylesine harika bir takımla ve siz taraftarlarımızla birlikte Türkiye ile birçok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum."

AA / Ercan Çakar - Spor

A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz, Türkiye, Milli, Spor, Haberler

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