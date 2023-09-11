Stefan Kuntz: Süre alamayan oyuncularımıza şans vereceğiz

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) G Grubu'nda haftayı BAY geçen A Milli Takım'da Teknik Direktör Stefan Kuntz ve futbolculardan İsmail Yüksek, yarın Belçika'da Japonya ile oynanacak hazırlık karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Japonya'nın Almanya'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Stefan Kuntz, "Alman vatandaşı olarak, Japonya'nın son maçının skoru bizi üzmüş olsa da orada Japonya'nın oynadığı net oyun ve aldıkları skor, takımımız, taraftarlar ve medya için ne kadar kaliteli ve saygın bir takım olduklarını tekrar göstermiş oldu" şeklinde konuştu.

"DİSİPLİNLİ OLMAMIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Japonya'nın çok teknik ve taktik yönden özellikli bir takım olduğunu söyleyen Kuntz, "Bizim de düşüncemiz yarınki hazırlık maçında şimdiye kadar süre veremediğimiz oyunculara süre vermek. Bu yüzden onların kararının bir etkisi olmayacaktır. Japonya çok teknik, taktik yönden özellikli bir takım, çok koşan, seri oyunculara sahipler. Bizim de buna göre disiplinli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Japonya'nın kazandığı Almanya maçını benim takımım da izledi. Ne kadar efor sarf etmemiz gerektiğini görmüş oldular. Bizim için önemli olan onlara vereceğimiz karşılık kadar kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp, onlar kadar bizim de onları zorlamamız olacaktır" diye konuştu.

"GİDİŞATTA GENEL BİR GELİŞİM OLDUĞUNU DA GÖZLEMLİYORUM"

Göreve geldiğinden beri birçok oyuncuya milli takımda şans verdiğini ifade eden Alman teknik adam, "Göreve başladığımda Hamit Bey ve yönetimle hedeflediğimiz ilk konu, Dünya Kupası'na katılmak ve Uluslar Ligi'nde bir lig yukarı çıkmaktı. Portekiz karşısında ne yazık ki imkanımızı kaçırdık, son ana kadar kovaladık, iyi bir imkan da elimize geçmişti. Fakat Uluslar Ligi'nde rahat bir şekilde B kategorisine çıktık. Göreve geldiğimizden bu yana birçok oyuncuya milli takım şansı verdik, Anadolu takımlarında oynarken çoğu, büyük takımlara transfer yaptı. Görevimiz sürecinde Burak gibi çok önemli bir forvet, milli takım kariyerine son verdi. Böyle bir değişimin de üstesinden gelmemiz gerekti. 19 maçlık serüvende gol atma sorumluluğunu birçok oyuncuya devretmek zorunda kaldık. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Gidişatta genel bir gelişim olduğunu da gözlemliyorum. Genel olarak düşündüklerimizi uyguladığımızı söyleyebilirim" dedi.

"FAROE ADALARI'NA KAYBETTİĞİMİZ MAÇTA GİDİŞATIMIZ FAZLASIYLA BELLİ OLMUŞTU"

Letonya'ya karşı 2 galibiyet aldıklarını hatırlatan 60 yaşındaki teknik adam, "Burada göreve başladığımda, 'Milli takım geriye düştüğünde mental yapısı zayıf olduğu için bu tarz maçları çeviremiyor.' dediler. Letonya'ya karşı 2 galibiyet aldık. Faroe Adaları'na kaybettiğimiz maçta gidişatımız fazlasıyla belli olmuştu. İyi yaptıklarımızı Faroe Adaları'na kaybettiğimiz zamanki kadar dengeli şekilde değerlendirirsek pozitif olan unsurlar, negatif olanlardan daha ağır basacaktır" diye konuştu.

"ERMENİSTAN MAÇINDA SÜRE ALAMAYAN OYUNCULARIMIZA ŞANS VERECEĞİZ"

Ermenistan maçında forma giymeyen oyunculara yarın Japonya ile oynanacak hazırlık maçında şans vereceğini söyleyen Kuntz, "Yarınki rakibimiz ile Hırvatistan'ı oyun tarzı olarak birbirine benzetebileceğimizi düşünmüyorum. Aynı zamanda yarınki maç, bir hazırlık maçı niteliğinde, Belçika'da oynuyoruz. Bir dahaki maç Osijek şehrinde, dolu tribünler önünde, deplasmanda olacak. Kesinlikle yarın Ermenistan maçında süre alamayan oyuncularımıza da süre vereceğiz. Onların maç performanslarını göreceğiz, çünkü beklenmedik anda sol bek ve forvette olduğu gibi birden sakatlıklar olabiliyor. Diğer oyuncuların bu seviyedeki performansını değerlendirmek için onları da böyle bir rakibe karşı kullanmayı istiyoruz" şeklinde konuştu.

İSMAİL YÜKSEK: KENDİMİZİ TARTMAK ADINA BİR FUTBOL EKOLÜYLE KARŞILAŞMAK FAYDALI OLACAKTIR

Yarın oynanacak Japonya maçının özel olacağını söyleyen İsmail Yüksek, "Yarın hem bizim hem de Japonya için çok özel bir maç olacak. Japonya, çok değerli bir takım. FIFA sıralamasında 20'nci sırada bulunan, Asya ülkeleri arasında da bir numara olan bir takım. Çoğu oyuncusu Avrupa'da mücadele ediyor. Çok disiplinli, planlarına sadık, mücadeleci bir takım. 1998 yılından bu yana tüm Dünya Kupası'na katıldılar, üç tanesinde son 16'ya kaldılar. Son Dünya Kupası'nda İspanya, Almanya ve Kosta Rika gibi ülkelerin olduğu gruptan lider çıkmayı başardılar. Son 16'da da Avrupa Şampiyonası'ndaki rakibimiz Hırvatistan'a penaltılarla elendi. Yarın bizim için özel bir maç olacak. Japonya maçı, ekim ayında oynayacağımız Hırvatistan ve Letonya karşılaşmalarını değerlendirmek adına değerli bir müsabaka olacak. Böyle ülkelere karşı mücadele etmek her zaman denk gelmiyor. Kendimizi tartmak adına ilginç bir futbol ekolüyle karşılaşmak faydalı olacaktır. İnşallah sakatlık olmadan sonu güzel biten ve kazandığımız bir maç olur. İki takıma da başarılar diliyorum" dedi.

"ERMENİSTAN KARŞISINDA HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ OLDU"

Ermenistan maçı hakkında yorumlarda bulunan Yüksek, "Ermenistan karşısında hiç beklemediğimiz ve istemediğimiz bir sonuç oldu. Gerekli analizleri hocamız ve ekibi yaptı, biz de kendi aramızda gerekli analizleri yaptık. Yarınki maç çok zor olacak, cumartesi günü oynadıkları maçı da izledik. Almanya'ya karşı 4-1 gibi bir skorla kazanmayı bildiler. Yarına kadar hazır olacağız, şu an hazırız hatta. Yarın güzel bir mücadele ortaya koyacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"BU JENERASYONUN EN BÜYÜK HAYALİ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILMAK"

Hedefi bilerek sahada mücadele ettiklerini söyleyen İsmail Yüksek, "Özellikle ilk yarıda değerlendiremediğimiz fırsatlar vardı, değerlendirsek çok farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. İkinci yarıda oyunun bazı bölümlerinde konsantrasyon eksikliği yaşadık. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Hocamız ve ekibi gerekli analizleri yaptı, önümüzdeki maçlarda bu eksikleri azaltmaya çalışacağız. Bu jenerasyonun en büyük hayali Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Bu hedefi bilerek sahada mücadele ediyoruz. Umarım da katılacağız. Grupta avantajlı bir durumdayız, kaybedilmiş bir şey yok. Türk Milli Takımı'nın hedefi her zaman en üsttedir. Bunu bilerek sahada mücadele ediyoruz" diye konuştu.