Stefan Kuntz: İzmir ayrı heyecan olacak

"İyi performans gösteren herkes buraya gelebilir"

"Ailem Lüksemburg'a milli takım formasıyla geldi"

Altay Bayındır: Önemli olan bu bayrağa en iyi şekilde hizmet etmek

Ergin KARATAŞ / İZMİR, - UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki 4'üncü maçında yarın İzmir'de Litvanya'yı konuk edecek A Milli Takım'da Teknik Direktör Stefan Kuntz, yıllar sonra bu kentte milli maç oynamanın kendileri için farklı heyecan olacağını söyledi. Grupta oynadığı ilk 3 maçı gol yemeden kazanıp liderlik koltuğunda oturan ay-yıldızlı ekibimizde mücadele öncesi karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'ndaki basın toplantısında soruları yanıtlayan Alman teknik adam, "Aday kadroya çağırdığımız oyuncuların hepsi kulüplerinde gösterdikleri performansla milli takımda oynama şansını elde ettiler. Yunus, Doğukan, Eren kulüplerindeki iyi performansları milli takıma taşıdılar. Uluslar Ligi maçlarını antrenman maçı olarak değerlendirmek yanlış olur çünkü bunlar milli takımlar düzeyinde karşılaşmalar. Bu maçlarda oyun içindeki taktik değişikliklerini, saha içinde neler yapmamız gerektiğini oyunculara anlatabildik" dedi.

Altay, uzun lig maratonu ve milli kampın ardından yorgun olup olmadıklarıyla ilgili soruya, "Bizim için zor bir süreç. Futbolcunun antrenman yaptığı kadar belirli dönemlerde dinlenmeye de ihtiyacı var. Sonuçta milli takımdayız ve burada olmak bizim için büyük bir onur, büyük bir şeref. Şu an bizim için çalışma zamanı, son maçımızı en iyi şekilde oynadıktan sonra tatilimiz olacak" şeklinde yanıt verdi.