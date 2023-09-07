- Stefan Kuntz: "Eksiklerimizden dolayı alışmış olduğumuz oyun sisteminden farklı bir oyun gidişatı olabilir"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz:

"Çağlar, Merih ve Orkun'un yeni kulüplerinde forma şansı bulmaları çok önemli"

"Vargas'tan kardeşi olduğu ile ilgili telefonu hala bekliyorum"

ESKİŞEHİR - 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Ermenistan ile karşılaşacak olan A Mili Takım'da Teknik Direktör Stefan Kuntz, "Eksiklerimizden dolayı şimdiye kadar alışmış olduğumuz oyun sisteminden farklı bir oyun gidişatı olabilir. O da çok doğaldır ama yine de iyi bir maç çıkaracağımızdan eminim" dedi.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Ermenistan ile karşılaşacak olan A Mili Takım'da Teknik Direktör Stefan Kuntz, karşılaşmanın oynanacağı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Genç oyuncuların takımdaki durumları ile ilgili yöneltilen soruya cevap veren Kuntz, "Zaten U-21 ile iletişimimiz çok iyi. Bu tarz konuları hep onlarla görüşüyoruz. Kenan'la ilgili olsun, Can'la ilgili olsun zaten hocalarıyla görüşmüştük. Kazımcan ile Bertuğ'da güzel bir örnek. Eğer bireysel olarak kendinizi geliştiriyorsanız U-21'de önemli bir rol alıyorsanız bizim de takviye yapmak istediğimizde önceliğimiz daima U-21'de ki oyuncularımızdır. Ben sacede önümüzdeki maçı ve Japonya maçını düşünmüyorum. Aynı zamanda bu tarz oyuncuların da yavaş yavaş A Milli Takım'a adapte olmalarıyla ilgili çalışmalar yapıyorum. Bu maçlarla beraber hem Bertuğ hem de Kazımcan için geçerli fakat bundan sonraki süreçte belki Kenan olabilir belki Can olabilir. Bu oyuncuları A Milli Takım'a alıp süre verdiğimizde sizlerden de ricam, toplumdan da ricam, hemen oyuncuları A Milli Takım oyuncusu olarak değerlendirmeyin. Sonuçta onlar U-21'de en iyi performans gösterip, burada süre almayı hakeden, hala gelişim katetmesi gereken oyuncular. A Milli Takım bünyesinde direk değerlendirdiğinizde onlara ister istemez bir baskı da yüklüyorsunuz" dedi.

"Eksiklerimizden dolayı alışmış olduğumuz oyun sisteminden farklı bir oyun gidişatı da olabilir"

Takımdaki eksikliklerden dolayı sahaya alışılmışın dışında bir oyun sistemiyle çıkabileceklerini belirten Teknik Direktör Kuntz, "1995-1996'da ben buradayken, belki siz de o maçları takip etmiştiniz, aslında bizim için güzel bir maç oldu. Tabi ki o maçı kazandık fakat taraftar yönünden, o baskı yönünden düşünürsek çok zor bir maçtı. Artık yeni statlara geçiş olduğunu ve eski statlarda oynanmadığı bizim için zamanın ne kadar ilerlediğini ve yaşlandığımızı da gösteriyor. Aslında çok değişik bir maç olabilir çünkü sol bek pozisyonunda eksikliklerimiz var. Forvet alanında eksiğimiz var, Arda sakat. Belki şimdiye kadar alışmış olduğumuz oyun sisteminden farklı bir oyun gidişatı da olabilir. O da çok doğaldır ama yine de iyi bir maç çıkaracağımızdan eminim" diye konuştu.

"Çağlar, Merih ve Orkun'un yeni kulüplerinde forma şansı bulmaları çok önemli"

A Milli Takım'da yer alan oyuncuların bu sene gerçekleşen transferlerinin ardından alacakları pozisyonlar ve kişisel gelişimleri hakkında konuşan Kuntz, "Merih'le Çağlar için önemli olan ilk etapta kulüplerinde nereye gideceğini tam kestiremediğimiz bir durumdalardı. Böylelikle yeni kulübe gidip de forma şansı bulmaları ve kesinlik kazanmış olması çok önemli. Arda tabii ki inanılmaz bir transfer gerçekleştirdi ama şu anda onun etkisini çok yaşayamıyoruz. Çünkü onun önce sakatlığını atlatıp, takıma adapte olması gerekiyor. Orkun kesinlikle bu transferden çok şey kazanacaktır. Hem kişisel olarak çok gelişecektir hem de onlar da bir Alman hoca tarafından yönetiliyor. Çağlar transferiyle ilgili zaten çok erken bu konuyu bizimle görüştü. Hem Atletico Madrid hem Simeone çok farklı bir yer, onun için çok önemli bir transfer. En önemlisi oyuncuların bu transferleri yaptıktan sonra sahaya da çıkıp oynamaları, oynadıkları sürece Milli Takım'a çok faydalı olacaklardır ama aynı zamanda Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'ne katılması, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gruplara kalması Avrupa'daki maç sayılarımızı da yükseltecek olmaları tüm oyunculara, oynayacak oyunculara bir artı olacaktır" dedi.

"Vargas'tan kardeşi olduğu ile ilgili telefonu hala bekliyorum"

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'nda öne çıkan Vargas'ın örnek verilerek federasyon değişiklikleri ile ilgili yöneltilen soruya espriyle cevap veren Kuntz, "Ön tarafta herhangi bir sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. Çünkü tam olarak o süreçten sonra kaç gol attığımızı ezbere bilmesem de en azından birçok oyuncunun gol atma sorumluluğunu üstlendiğini görüyoruz. Federasyon değişiklikleri bilhassa farklı spor dallarında çok farklı kriterler getiriyor ve futbol da bir federasyon değişikliği inanılmaz kriterleri çok olan birşey. Ayrıca iyi futbolcular zaten bir an önce Milli Takım kararlarını veriyorlar. O yüzden hala Vargas'tan kardeşi olduğu ile ilgili o telefonu bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Merih'in ofansif oyunu yarınki maç gibi maçlar için önemli olabilir"

Takımdaki oyuncuların farklı stillerini de değerlendiren Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, şu ifadeleri kullandı:

"Mert'in zaten genel olarak ayağı çok sağlam bir kaleci. Böylelikle rakip takım çok baskılı oynadığında bile ön bölgede rahatlıkla çözüm bulabilen bir kaleci. Tabii ki uzun top da her zaman bir opsiyondur, oyunun gidişatına göre fakat aynı zamanda bence bu tarz durumlarda Uğurcan da, Altay da bu topları oynayabilen kaleciler. Böylelikle her ikisi de imkan bulabilecektir. Merih'in ofansif oynuyor olması aslında yarın ki maç gibi maçlar için önemli olabilir. Çünkü stoperlerin aslında aktif olması gereken maçlar bunlar. Çağlar'ın da maçlarını elbette izledik. Bilhassa hazırlık döneminde çok iyi maçlar çıkarttı ve defansif yönden hatasız oynadığı maçlar oluyor. Simeone'de zaten defansif yönden çok daha fazla ağrılık gösterdiği için bu önemli bir konu. Yeni bir oyuncunun bu kadar çabuk Simeone'den övgü dolu sözler alması da onun ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterir."