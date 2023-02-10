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Stefan Kuntz, depremzedeler için kasiyerlik yapacak

Spor Haberleri

Stefan Kuntz, depremzedeler için kasiyerlik yapacak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yarın Almanya'da yaşadığı kasabada ülkenin en büyük süpermarket zincirinin şubesine giderek depremzedeler için kasiyerlik yapacak.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yarın Almanya'da yaşadığı kasabada ülkenin en büyük süpermarket zincirinin şubesine giderek depremzedeler için kasiyerlik yapacak. 12.00-13.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte elde edilen gelir AFAD'a bağışlanacak.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları sürüyor. Depremzedelere bir destek de A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan geldi. Kuntz, yarın Almanya'da yaşadığı kasabadaki bir süpermarket zincirinin şubesine gidecek. 12.00-13.00 saatleri arasında depremzedeler için kasiyerlik yapacak ve bu sürede tüm kasalar açık olacak. Söz konusu süreçte elde edilen gelir de depremzedeler için AFAD'a bağışlanacak. - İSTANBUL

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz Almanya AFAD Spor Haberler

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