- Stefan Kuntz : "Birinci önceliğimiz UEFA Uluslar Ligi'ni en mükemmel şekilde bitirmek"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz :

"Bu kararları verilirken, hiçbir kulübe ve oyuncuya karşı verilmiyor"

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, birinci önceliklerinin UEFA Uluslar Ligi'ni en mükemmel şekilde bitirmek olduğunu söyledi.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup beşinci maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Lüksemburg ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Öncelikle UEFA Uluslar Ligi'ni bir kitap olarak görürsek ilk 4 maç bu kitabın birinci bölümüydü. Mayıs-haziran döneminde açıklamış olduğumuz bu kadroyu korumak istedik. Çok farklı oyuncularla çalışmaya çalışmak bence mantıklı bir şey değil. Sahadaki amacımız otomatikleşmeyi sağlamak. İkincisi de takım ruhu. Şu anda birbirini bulmuş, tanımış, ilk dört maçta rahat hareket eden oyuncu grubuna sahip olmuş olduk ve sebep bu. Sakatlıklar olmasaydı zaten kadroyu hiç değiştirmeyecektik. Uluslar Ligi'nin sonuna kadar olan süreci için söylüyorum. Maalesef bazı sakatlıklar yaşandı. Ben ve yardımcılarım, Süper Lig'deki maçların büyük bölümünü izledik. Bu izlediğimiz oyuncularla ilgili aynı zamanda oyuncuların oynadıkları takımların teknik direktörleriyle de görüştük. Kenan hoca, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile görüştü, Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile görüştü. Ben Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ile görüştüm. Bizlerin oyuncularla ilgili fikirleri vardı. Ben aynı zamanda meslektaşlarımızla görüşüp, bizlerin gözlemlerimizle, onların düşüncelerinin aynı olup, olmadığını da öğrenmek istedik. Bizim gözlemlerimizle, kulüplerdeki teknik direktörlerle diyalogları sayesinde güzel kararlara ulaştığımızı düşünüyorum. Bu kararlar verilirken, hiçbir kulübe ve oyuncuya karşı verilmiyor. Tolga Ciğerci bizi biliyor. Kendisi uzun boylu bir oyuncu. Savunma özellikleri güçlü olan bir oyuncu. Faroe Adaları'ndaki oyuncular da gayet uzun boylu ve fizikliler. Onlara karşı bir reaksiyon göstermemiz gerektiğinde bunu en iyi şekilde verebilecek oyunculardan biri. İsmail de genç oyuncular arasında potansiyelini gösteren, sakatlıklardan dolayı Dorukhan ve Salih'i kaybettiğimizden, mücadelesi, fiziğini ön plana koyan oyuncular arasında kim olur diye düşündüğümüz en iyi isimlerin bunlar olacağına karar verdik. Bu bilgi alışverişi içerisinde bizimle dürüstçe görüşlerini paylaşan tüm teknik direktörlere de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Geride bıraktığı 1 yılı değerlendirmeyi sonraya bırakmak istediğini ifade eden Kuntz, "Çünkü sizleri davet edip ilk yılımızı değerlendirdiğimiz bir toplantı yapmak istiyoruz. Daha gerçekçi rakamlarla, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son iki maçımızı da bitirdikten en gerçekçi verilerle sizlerin karşına çıkmak isterim. Bunu daha sonra bırakmak isterim" dedi.

"Birinci önceliğimiz UEFA Uluslar Ligi'ni en mükemmel şekilde bitirmek"

Hedefler hakkında da konuşan 59 yaşındaki teknik direktör, "Birinci önceliğimiz UEFA Uluslar Ligi'ni en mükemmel şekilde bitirmek. Bu temel görevim ve sorumluluğum. Çünkü burada olurum olmam yada görevimden ayrılırım bu bilinmez ama Euro 2024 elemelerine olur da gidemezsek ikinci bir şansımızı kazanmış bunu cebimize koymak isterim. O yüzden en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Birinci önceliğim bu. İleriye doğru bazı şeyler söylemek gerekirse, kasım ayındaki maçlarımızdan belki bahsedebiliriz. Çok kısa bir süre olacak takımların maç yapabilmesi için. 3 gün içerisinde 2 maçımız olacak. Yeni oyuncu ve taktiksel denemeler bu noktada yapılabilir. 4 ile 6 arasındaki en yetenekli genç oyuncuları deneme imkanımız olabilir. Çünkü güçlü Avrupalı ekipler karşısında oynayacağız. Nasıl performans gösterebilecekler onları izlenme şansımız olacak. Aynı zamanda da farklı taktiksel dokunuşlar ve bu dokunuşların takımımıza getirdiği sonuçları görme imkanımız olacak bu maçlarda" açıklamasında bulundu.

Stefan Kuntz, kasım ayında Çekya ve İskoçya ile hazırlık maçları oynayacaklarını belirterek, "Görüşmelerimiz devam ediyor. İskoçya ile Diyarbakır'da, Çekya ile Gaziantep'te oynama planımız var. Bize de gelen maç teklifleri vardı Latin Amerika, Orta Amerika, Güney Amerika bölgesinden ama yaklaşmakta olan Avrupa Şampiyonası elemelerimiz var. Avrupalı daha güçlü rakiplerle oynamak istedik" diye konuştu.

Toplantı sırasında yaptığı, "Burada olurum olmam yada görevimden ayrılırım bu bilinmez" açıklamasının sorulması üzerine Kuntz, "Espri anlayışıma çok alışkın değilsiniz. Ondan kaynaklı olmuştur. Orada birazcık iğneleyici bir dokundurma yapmak istedim" ifadelerini kullandı.