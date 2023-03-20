Stefan Kuntz: Bir Alman olarak Türkiye'yi Avrupa Futbol Şampiyonası'nda temsil etmeyi çok istiyorum

"Mehmet Can, Türkiye'yi seçme konusunda çok netti""Salih beni aradı ve biz bu konuyu hallettik""Şimdi farklı konular da var benim için""Çağlar buraya ne zaman geldiyse hep elinden gelenin en iyisini yaptı""Kaleci konusu 1-2 güne netlik kazanır""Umut'a hiçbir zaman geç olmadığını...

"Mehmet Can, Türkiye'yi seçme konusunda çok netti"

"Salih beni aradı ve biz bu konuyu hallettik"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Beklenti olarak seneye Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmamızı bekleyebilirsiniz. Bir Alman olarak Türkiye'yi Avrupa Futbol Şampiyonası'nda temsil edebilmek çok istediğim bir şey" dedi.

Stefan Kuntz, Ümraniyespor forması giyen Umut Nayir'in ilk defa aday kadroya çağrılmasıyla ilgili gelen bir soruya ise "Umut'u gördüğüme söylediğim şey, ben 29 yaşında Almanya A Milli Takımı'na seçildim. 25 maç oynadım ve bir kere Avrupa Şampiyonu olabildim. Ona, hiçbir zaman geç olmadığını söyledim" şeklinde cevap verdi.