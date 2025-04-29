- Stanimir Stoilov: "Oynamamız gerektiği gibi oynadık"

İZMİR - Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün oynamamız gerektiği gibi oynadık ve iyi bir futbol sergiledik. Bu yüzden çok mutluyuz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 90 dakika sonucunda kazanan taraf oldukları için çok mutlu olduklarını ifade eden Stoilov, "Bugün burada bizimle beraber olan taraftarlarımız adına da çok mutluyum. Çünkü Göztepe, oynaması gerektiği gibi bugün oynadı. İyi bir futbol sergiledi. Güçlü bir ekip vardı karşımızda, güçlü futbolcular vardı. Onlara karşı çok iyi bir performans ortaya koyduk. İlk 10 dakika hariç, oyunun geri kalan kısmında oyunun kontrolünü elimize aldık. ve kendimizin, yani Göztepe'nin oynaması gerektiği gibi oynadık. Bugün, diğer kaybettiğimiz ya da kazanamadığımız maçlardan bugünkü fark neydi diye soracak olursanız, bugün elimizdeki fırsatları gayet iyi bir şekilde değerlendirebildik. Maç esnasında, haliyle bazı oyuncularımızın sakatlıkları oldu. Ümit ediyorum ki, sezonun geri kalan kısmında oyuncularımız kendilerini daha iyi hisseder ve Göztepe ailesi olarak, teknik ekibiyle, futbolcularıyla, taraftarıyla büyük Göztepe ailesi olarak sezonun sonunda istediğimiz hedefe ulaşırız" dedi.

"Yüksek hedefi ben koydum"

Sezon başında yüksek bir hedef koyduklarını belirten Stoilov, "Öncelikle bu yüksek hedefi ben koydum. Bu noktaya gelmemizi tabi ki ben arzuladım, ben istedim. Çünkü Göztepe ailesi, teknik ekibiyle, bütün personeliyle ve taraftarıyla bunu hak ediyor ve buna destek oluyor, katkıda bulunuyor. Ancak sezon içerisindeki en büyük problem sakatlıklar oldu. Gelmiş olduğumuz noktada öteye gidemememizin sebebi de bu sakatlıklar, ya da Türkiye Kupası'nda ileriye gidemememizin sebebi yine bu sakatlıklar. Yarı finale kadar gittik, büyük bir başarı elde edildi ama yeterli değildi. Mevcut noktada, gelecek sezon için yüksek hedeflere koymaya devam edeceğiz. Aynı arzu ve aynı hırsla, teknik ekibim ve futbolcularım adına bunun devam edeceğini söyleyebilirim" diye konuştu.

"Sakatlıkların çeşitli sebepleri olabilir"

Sakatlıkların çeşitli sebeplerinin olabileceğini dile getiren Stoilov, "Niçin bu sakatlıkların bu kadar çok ve uzun sürdüğünü soracak olursak; ilki, yüksek bir dinamizm içerisinde büyük bir dinamiklik içerisinde oyuncularımın oynaması, onların oynatılıyor olmaları benim tarafımdan sağlanıyor. Çünkü bazı oyuncularım, daha önceki oyunlarında Solet, Juan, Kubilay gibi oyuncular bir maç oynadıktan sonra dinlenebiliyorlardı. Ama şu anda yüksek bir dinamizm içerisindeyiz. Bence en büyük sebeplerden biri bu. Sonrasında ise, belki kendime soruyorum; "İdmanlarda acaba yanlış bir şey mi yapıldı?" tarzında. Ama ben, şu ana kadar meslek hayatımda, kariyerimde bu kadar fazla sakatlığın olduğu bir takım çalıştırmadım. Ama önümüzdeki sene içinde, söylemiş olduğum gibi, yüksek hedefimiz olan bir takım olarak biz, bir şekilde bu sakatlık probleminin üstesinden gelmeyi başarmalıyız" diyerek sözlerini noktaladı.