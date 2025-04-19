Stanimir Stoilov: 'Kazanamamak Üzerimizde Baskı Oluşturuyor'

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, rakiplerinin tek bir fırsat yakaladığını ve onu gole çevirdiğini belirterek, "Bildiğiniz üzere 1-2 aydır kazanamıyoruz. Aynı zamanda bu hepimizin üzerinde bir baskı oluşturdu." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Stoilov, iki takım adına da iyi bir maç olduğunu söyledi.

Kendi seviyeleri ve potansiyellerini sahaya yansıttıklarını aktaran Stoilov, fırsatlar yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini kaydetti.

Gol kaçırma anlamında yaşadıkları sıkıntının devam ettiğine değinen Stoilov, şöyle devam etti:

"Oyun planımızı, stratejimizi hırslı bir şekilde sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Bu bizim adımıza iyi olan şeydi ama söylediğim gibi 2-3 tane net kaçan fırsat var. Rakip tek bir fırsat yakaladı. Onu gole çevirdi. Bildiğiniz üzere 1-2 aydır kazanamıyoruz. Aynı zamanda bu hepimizin üzerinde bir baskı oluşturdu. Belki ben de Avrupa hedefini koyarak hedefi biraz yükseğe koymuş olabilirim ama Göztepe ailesine inandım. Bu takıma, kulübe inandım. Bu yüzden bu hedefi koydum ve Göztepe ailesi de tüm fertleriyle bu hedefe inandı ve bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Aslında sakatlıklar olmasaydı şu anda hedefimize çok daha yakın olabilirdik."

Stoilov, bu maçta da sakatlık yaşadıklarını, kendileri adına zor bir süreç olduğunu ancak sonuna kadar savaşacaklarını vurguladı.

Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde perşembe günü karşılaşacaklarını anımsatan Stoilov, "Trabzon'a hayallerimizin peşinden koşmaya gideceğiz. Orada deplasmanda olsa da zor gözükse de turu geçeceğimize inanıyorum. Ama öncelikle iyi oynamamız gerekiyor. Sahaya istediğimiz oyunu yansıtmamız gerekiyor. Bu şekilde turu geçeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Stanimir Stoilov, kadrodaki tüm oyunculara çok güvendiğini sözlerine ekledi.