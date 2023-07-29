- Staj gördüğü itfaiyede Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan, Kyokushin Karate Türkiye ve Kafkas şampiyonluğu bulunan Melek Korkmaz, staj gördüğü Hopa Belediyesinde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan Melek Korkmaz (19), 5 yıldır Kyokushin Karate sporuyla ilgileniyor. Türkiye ve Kafkas şampiyonluğu bulunan Korkmaz aynı zamanda Artvin Çoruh Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü 1. sınıf öğrencisi. Korkmaz, staj gördüğü Hopa Belediyesi itfaiyesinde Kasım ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

2022 yılında düzenlenen Kyokushin Karate Kafkas şampiyonasında ve ertesi sene 2023 yılında düzenlenen Türkiye şampiyonasında kendi yaş gurunda birincilik elde ederek önemli başarılara imza attı.

Hem itfaiyecilik eğitimi alan hem de Avrupa şampiyonasına hazırlanan Korkmaz, öz verili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Genç sporcu ayrıca hafta sonları ve staj saatleri sonrası Milli Takım Antrenörü Metin Ay eşliğinde çalışmalarına devam ediyor. Staj yaptığı itfaiyede boş zamanlarında ağaç, sandalye, oturma bankı gibi bulduğu her nesneyle antrenman yapıyor.

Okulunu ve itfaiyecilik mesleğini seven Korkmaz, antrenörü ve mesai arkadaşlarının desteğiyle ikisini de aynı anda başarılı bir şekilde sürdürüyor.

Ekim ayında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasında, stajını bitene kadar çalışmalara devam edeceğini ifade eden Korkmaz, "Burada her gördüğüm alet ve edevatı antrenman aleti gibi kullanıyor ve çalışmalarımı sürdürüyorum. Staj saatleri sonrasında ise antrenörüm Metin Ay ile çalışmalarımız ayrıca devam ediyor. Hafta sonları ise doğal ortamda ormanda, köyde, yaylada çalışmalarıma ara vermeden sürdürüyorum" ifadelerine yer verdi.