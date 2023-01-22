Stadyum yapıldı, tribün yok

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tamamlanan stadyuma tribün yapılması bekleniyor. Mazıdağıspor Kulübü Başkanı Kahraman Ceylan eksikliklerin giderilmesi için çağrıda bulunarak, "Bir an önce bu tribünlerin dahil edilmesi lazımdır. Biz de maçlarımızı taraftarımızla burada oynamak istiyoruz. Bu eksiğinden yetkililerden giderilmesini istiyoruz" dedi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesine yapılan stadyumda tribünlerin yer almaması dikkat çekiyor. Mazıdağıspor Kulübü Başkanı Kahraman Ceylan, ilçe stadı yapılmadan önce toprak arazide maçlarını yaptıklarını ifade etti. İlçe stadyumunun yüzde 95 oranında tamamlandığını belirten Ceylan, "Şimdiye kadar bir sahamız olmaması kulübümüz için büyük bir eksiklikti. Bu sahanın yapılmasıyla ihtiyacımız giderilmiş oldu. Maçları daha öncesinde de bu alanda yapıyorduk ancak sahamız toprak sahaydı. Federasyon toprak sahayı artık kabul etmiyordu. Zorunlu olarak suni çim saha istiyordu. Bizde maçlarımızı Derik'te yapıyorduk oranın ilçe stadını kullanıyorduk. Bundan sonra maçlarımızı burada yapacağız. Şuan bir tek tribün eksiğimiz var, alanın dar olmasından dolayı tribünü proje içerisine alamadılar. Bundan dolayı tribünsüz saha teslim edecekler. Mazıdağı ilçe kaymakamı ile görüştükten sonra bize tribünü yapacaklarını söyledi. Portatif de olsa tribün yapacağını söyledi. Sahanın etrafına baktığımız zaman iki tarafının da boş arazi olduğunu görmekteyiz. Bu boş araziler vatandaşa aittir. Bir an önce bu tribünlerin dahil edilmesi lazımdır. Bizde bir an önce maçlarımızı taraftarımızla burada oynamak istiyoruz. Bu eksiğinden giderilmesini istiyoruz. Şuanda sahamızın yüzde 95'e yakının tamam olduğunu söyleyebiliriz. İlerleyen zamanda da sahanın teslim edileceğini söyleyebilirim" şeklinde konuştu. - MARDİN