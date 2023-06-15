Stadın demir korkuluklarından atlayan gençler tehlikeye aldırmıyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Buldan İlçe Stadının kapılarının kapalı olması nedeniyle demir korkuluklardan atlayarak içeri girmeye çalışan gençler, karşı karşıya kaldıkları tehlike aldırış etmiyor.

Buldan'da spor yapmak isteyen gençler, ilçe stadında büyük tehlike yaşıyor. Buldan İlçe Stadının kapılarının kapalı olması nedeniyle spor yapmak isteyen gençler, demir korkuluklardan atlayarak büyük tehlike yaşıyor.

Kapıların kapalı olmasına anlam veremediklerini dile getiren vatandaşlar "Stadın tadilatının bitiminin ardından stadın kapıları vatandaşa kapatıldı. Gençler de demir korkuluklardan atlayarak geçmek istiyorlar. Ancak zaman zaman korkuluklara takılarak düşüyorlar. Bizler bu duruma üzülüyoruz, sürekli gençleri uyarıyoruz ama onlarda spor yapmak istediklerini söylüyorlar. Her an kötü bir olay yaşanabilir. Yetkililerimizden gerekli önlemleri almasını istiyoruz" dediler. - DENİZLİ