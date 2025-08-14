St. Patrick's Teknik Direktörü Kenny: 'Oyuncularımın Performansından Memnunum'

St. Patrick's Teknik Direktörü Stephen Kenny, kaliteli bir takıma karşı cesurca bir oyun sergilemelerine rağmen mağlup olduklarını söyleyerek, "Oyuncularımın performansından memnunum" dedi.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş müsabakasında St. Patrick's, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 3-2 mağlup olarak Avrupa kupalarından elendi. İrlanda temsilcisinde Teknik Direktör Stephen Kenny, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Kenny, "Hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. Son 14 günde 5 maç oynadık. Oldukça yoğun bir fikstürümüz oldu ve yorgun düştük. Bu maça cesur başladık diyebilirim. 2-0 öne de geçtik. İlk yarıyı gol yemeden tamamlayabilmemiz gerekiyordu. Beşiktaş kaliteli bir takım. Oyuncularım sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradılar ve çok üzüldüler. Ama ben oyuncularımın performansından memnunum. İyi mücadele ettiler" diye konuştu.

İstanbul'da oynadıkları 2 maçı da kaybettiklerinin hatırlatılması üzerine Kenny, "1 yılda Avrupa'da 12 maç oynadık. Birçok rakibimizi mağlup ettik. Toplamda 8 maç kazandık. Başakşehir ve Beşiktaş'a İstanbul'da kaybettik. Bu sonuçlardan çok fazla şey öğrendiğimizi söyleyebilirim. Bugün genel olarak iyiydik. Belki de maçı kazanabilirdik" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL