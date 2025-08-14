St. Patrick's Teknik Direktörü Kenny: 'Beşiktaş Kaliteli Bir Takım'

St. Patrick's Teknik Direktörü Stephen Kenny, "Beşiktaş oldukça kaliteli bir takım. Futbolcularım üzüntü yaşıyor ama ben performanslarından ve mücadelelerinden memnunum" dedi.

St. Patrick's, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olarak Avrupa arenasına veda etti. St. Patrick's Teknik Direktörü Stephen Kenny maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Maçı değerlendiren St. Patrick's Teknik Direktörü Stephen Kenny, "Hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. 15 günde 5 maç oynadık. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Maça cesur başladık ve 2-0 öne geçtik. İlk golü yedikten sonra bizim için kötü gitti. Beşiktaş oldukça kaliteli bir takım. Futbolcularım üzüntü yaşıyor ama ben performanslarından ve mücadelelerinden memnunum" ifadelerini kullandı.

Avrupa performansını değerlendiren Kenny, "Avrupa'da 1 yılda 12 maç oynadık. Azerbaycan'ın iyi takımını yendik. Litvanya'da, Estonya'da galibiyetler aldık. Totalde Avrupa'da 8 maç kazandım. Başakşehir FK ile berabere kaldık, İstanbul'da mağlup olduk. Genel olarak baktığımızda 8 galibiyet, 3 mağlubiyetim var. Türk takımlarına deplasmanda kaybettim. Genel olarak bugün iyiydik. Belki berabere belki de kazanabilirdik bugün" diye konuştu.

Beşiktaş'ın kaliteli bir takım olduğunu aktaran Kenny, "Bugün fırsatlar yakaladık. 1-0 öne de geçtik. Fırsatlarımız oldu. Beşiktaş önceki maça göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Beşiktaş kalitesini gösterdi. Joao Mario çok güzel bir gol attı, kendisi uluslararası bir futbolcu" diye konuştu.