St. Patrick's, Beşiktaş Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
İrlanda ekibi St. Patrick's, yarın Beşiktaş ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için antrenmanlarını tamamladı. Tüpraş Stadı'ndaki çalışmada oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmaları yaptı.

İrlanda ekibi St. Patrick's, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Tüpraş Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma hareketleri sonrasında pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

İrlanda ekibinin, idmanın basına kapalı bölümünde ise Beşiktaş maçının taktiği üzerinde çalıştığı öğrenildi.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
