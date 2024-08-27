St. Patrick's Athletic, Başakşehir maçı öncesi son çalışmasını yaptı
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic, son çalışmasını yaptı.
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic, son çalışmasını yaptı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, teknik direktör Stephen Kenny yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.
RAMS Başakşehir ile St. Patrick's Athletic arasındaki müsabaka yarın saat 19.00'da başlayacak.