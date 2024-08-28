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St. Gallen Teknik Direktörü: Favori Trabzonspor ama silahlarımız var

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UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında Trabzonspor'a konuk olacak St. Gallen'in teknik direktörü Enrico Maassen, Trabzonspor'un favori olduğunu ancak takımlarının da cevap verebilecek silahları olduğunu söyledi. Maçın final niteliğinde olduğunu belirten Maassen, tur şanslarının yarı yarıya olduğunu ifade etti.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak St. Gallen'in teknik direktörü Enrico Maassen, "Favori tabi ki de Trabzonspor ama bizim de buna cevap verebilecek silahlarımız var." dedi.

Maassen, maçın oynanacağı Papara Park'ta takım kaptanı Lukas Görtler ile düzenlediği basın toplantısında, tur şansının yarı yarıya olduğunu ifade ederek, odak noktalarının gruplara kalmak olduğu belirtti.

Kendileri için maçın final niteliğinde olduğunu aktaran Maassen, "Maç 0-0 başlayacak ilk maçtan dolayı. Geçen maç biraz çekingen başladık, sonlara doğru biraz toparladık. Favori tabi ki de Trabzonspor ama bizim de buna cevap verebilecek silahlarımız var. Bununla alakalı da oyuncularımızı efektif bir şekilde kullanmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Görtler: "Kariyerimin en önemli maçlarından birine çıkacağım"

Maçın önemine dikkati çeken Lukas Görtler de "Kariyerimin en önemli maçlarından birine çıkacağım. Buna benzer bir durumu Utrecht'te oynarken yaşamıştım. Orada maalesef uzatmalarda elenmiştim ama Türkiye'de böyle bir maç oynayacak olmaktan ötürü hem çok motiveyim hem de burada tur atlamak istiyoruz." dedi.

Görtler, gelişmekte olan bir takım olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlk maçta istatistikler onların lehineydi ama biz de burada kolay lokma olmayacağımızı göstereceğiz. Her şeyin bizim elimizde olduğunu da biliyoruz. Sezona erken başladık doğal olarak bu serüveni gruplara kalarak tamamlamak istiyoruz. Eğer yenilirsek de biz kesinlikle gelişmekte olan bir takımız bununla alakalı da çalışmalarımıza devam edeceğiz. İyi bir yoldayız."

Kaynak: AA / Spor

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