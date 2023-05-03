SPX Dağyenice Ultra Trail koşusu, 20 Mayıs'ta düzenlenecek

Bursa'da bu yıl 4.'sü düzenlenecek SPX Dağyenice Ultra Trail koşusu, 20 Mayıs tarihinde koşulacak.

İstanbul Point Hotel'de gerçekleşen basın toplantısında, yarışla ilgili bilgiler verildi. Geçtiğimiz yıllardaki parkurlara ek olarak, bu sene Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 100K parkurunun da koşuya eklendiği açıklandı.

SPX Dağyenice Ultra Trail Yarış Direktörü Burcu Özhan, bu yılki koşuda 2000'e yakın katılımcının yarışacağını söyleyerek "6K, 15K, 33K ve 65K parkuru vardı. Bu sene 100K parkuru yer alacak. 6K parkurunda kurumsal takımlar yarışı da olacak. 20-25 arasında kurumsal takım katılacak." ifadelerini kullandı.

Parkur direktörü Osman Argat da koşuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Katılımcılar Çalı, Doğancı ve Dağyenice göletlerinin manzarasında koşacak. Bu doğal güzellikler, koşunun farkını ortaya koyuyor. Bu yıl koşulacak 100K koşusu, Gölyazı beldesinde, 750 yıllık Ağlayan Çınar'ın önünden başlayacak ve Dağyenice Göleti'nde son bulacak. Türkiye'de ilk kez bir yarış gece başlayacak. Koşuya akşam saat 21.00'de start verilecek. Yarışın önemli bir bölümü gece koşulacak ve arama-kurtarma ekipleri de yarışta görev alacak."

Koşuya isim sponsoru olan SPX firmasının genel müdürü Barış Andırınlı ise ilk yıl katılımcı olarak yer aldıkları bu koşunun içinde olmaya karar verdiklerini dile getirerek, "Artık kendimizi sponsor olarak görmüyoruz, bu ekibin bir parçası olarak görüyoruz ve aynı zamanda biz de yarışıyoruz. Yarışmacılardan birisi de benim. Geçen sene 15K koştum. Bu sene derecemi geçmek istiyorum." açıklamasını yaptı.