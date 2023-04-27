Sporun kalbi Başiskele'de atacak

Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'na gidecek Türkiye Dağ Kros Milli Takımı Koşusu Milli Takımı'nı belirlemek için düzenlenen seçmeler Başiskele'de yapılacak.

Birçok spor dalında yapılan yarışmalara ve etkinliğe ev sahipliği yapan Başiskele'de sporun kalbi bu hafta da atacak. Doğa sporlarında Marmara Bölgesi'nin gözdesi olan Başiskele, kıyasıya bir yarışta dağ koşusu sporcularını ağırlayacak. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun (TAF) Dağ Koşuları Milli Takım Seçme Yarışmaları ve Dağ Koşuları Ligi 2. Kademe Yarışmaları 29 Nisan Cumartesi günü Başiskele'de yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başiskele Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılacak yarışmada; U20 Kadınlar, U20 Erkekler, Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler'de milli takım seçmeleri yapılacak. Türkiye'nin birçok ilinden 400 sporcunun katılım için başvuru yaptığı yarışma, 245 metre rakımlı Serveti Karşı Mahallesi, Özkaraaslan Piknik Alanı'ndan saat 09.30'da start alacak. Başiskele'nin doğal güzellikleri ve tarihi noktalarının bulunduğu Yuvacık Barajı Havzası'nda yarışacak sporcular, 519 metre rakımdaki Servetiye Camii'ye ulaşarak tekrar başlangıç noktasına dönerek yarışı tamamlayacaklar. U20 Kadınlar ve U20 Erkekler 5 bin 940 metre, Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler 10 bin 420 metre koşarak zorlu parkuru tamamlamaya çalışacaklar.

Yarışmalarda kategorilerine göre ilk üç sırayı alan kadın ve erkek sporculara madalyaları Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından verilecek. Yarışma sonucunda ilk üçe giren sporculara Başiskele Belediyesi tarafından aşağıdaki miktarlarda nakit ödüller verilecek. - KOCAELİ