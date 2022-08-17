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"Sporun Enleri Atletizm İl Finalleri" düzenlendi

'Sporun Enleri Atletizm İl Finalleri' düzenlendi

Spor Haberleri

Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi'nde "Sporun Enleri Atletizm İl Finalleri" düzenlendi.

Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi'nde "Sporun Enleri Atletizm İl Finalleri" düzenlendi. Yarışlar bugün ve yarın devam edecek.

Atletizm İl Temsilciliği tarafından düzenlenen finallere Eskişehir'de 225 sporcu katıldı. Atletizmin farklı branşlarında düzenlenen yarışma Sazova Spor Kompleksinde gerçekleştirildi. Yarışmaya Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Abdülselam Er de katılarak sporculara başarılar diledi ve pilav ikramında bulundu. Yarışlara Konya'da düzenlenen 5.İslami Dayanışma Oyunları'nda, derece yapan Eskişehirli milli atlet Edanur Tulum da yarıştı.

Yarışlardan sonra yıllar önce hayatını kaybeden atletizm antrenörleri Seher Ertürk, Çiğdem Bilge, Arslan Eşer, Esat Tarım, Muhammer Uluçay ve Fevzi Cavcar yad etmek için katılımcılara ve ailelerine pilav, tavuk, ayran, kek ve dondurma ikramında bulunuldu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Eskişehir Atletizm Spor Haberler

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