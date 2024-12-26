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Sporun Birleştirici Gücü: US-SEN'in Diyarbakır Ziyareti

Sporun Birleştirici Gücü: US-SEN'in Diyarbakır Ziyareti
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Uluslararası Sporcu Sendikası (US-SEN) Genel Başkanı Bekir Ayaz, Diyarbakır'da sporun toplumsal barış aracı ve bölge kalkınması için seferberlik başlattıklarını açıkladı. Gençlere spor fırsatları sunarak uluslararası turnuvalar düzenlemek için projeler geliştireceklerini belirtti.

Uluslararası Sporcu Sendikası (US-SEN) Genel Başkanı Bekir Ayaz, Diyarbakır'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması adına önemli açıklamalarda bulundu. Ayaz, sporun bölge için birleştirici bir güç olduğunu ifade ederek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin kalkınması için top yekun bir seferberlik başlattıklarını duyurdu.

Ziyareti sırasında bölge halkıyla bir araya gelen Ayaz, sporun sadece fiziksel değil, toplumsal bir barış aracı olduğuna dikkat çekerek, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin barış ve huzurun sağlanmasına yönelik çağrısını desteklediklerini belirtti. Ayaz, "Devlet Bahçeli'nin barışın ve birlikteliğin tesis edilmesi konusundaki çağrısını oldukça önemli buluyor ve destekliyoruz. Sporun birleştirici gücünü, barış ve refah için bir araç olarak kullanmaya kararlıyız" dedi.

Ayaz, US-SEN'in bölgedeki spor faaliyetlerini desteklemek adına atacağı somut adımları da açıkladı. Bölge takımlarına ve amatör branşlarda mücadele eden tüm lisanslı sporculara ücretsiz destek sağlanacağını duyuran Ayaz, gençlerin spora daha fazla yönelmesini teşvik edeceklerini ifade etti. Ayaz, ayrıca, bölgenin uluslararası arenada tanıtımına katkı sunacak uluslararası turnuvaların düzenleneceği bilgisini de paylaştı.

" Spor, sadece bireyleri değil, toplumları da bir araya getirir. Bölge halkının spor aracılığıyla kaynaşmasını sağlamak ve gençlerimize fırsatlar sunmak için çalışacağız" diyen Ayaz, bölgesel spor altyapısının güçlendirilmesi ve bölgenin uluslararası standartlara taşınması için projelerin hızla hayata geçirileceğini belirtti.

Diyarbakır'daki ziyaret sırasında bölge halkıyla yakından ilgilenen Bekir Ayaz'ın, yöresel kıyafetlerle halkla bir arada olması, birlik ve dayanışma mesajının önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi. Bu girişimlerin, bölgenin kalkınmasına hem sportif hem de sosyo-ekonomik anlamda büyük katkı sağlaması hedefleniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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