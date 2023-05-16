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Sportif yetenek taraması devam ediyor

Sportif yetenek taraması devam ediyor

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan sportif yetenek taraması Kayseri'de de sürdürülüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan sportif yetenek taraması Kayseri'de de sürdürülüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Türkiye Sportif Yeterek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, Kayseri'de aralıksız sürdürülüyor. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı antrenörler, gün boyunca 3.snıf öğrencileri üzerinde tarama gerçekleştirdi.

6 Mart tarihinde tüm Türkiye genelinde başlatılan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı çerçevesinde, 1 milyon 237 bin 897 öğrencinin tarama ve test ölçümlerinin yapılması hedefleniyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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