Sportif Etkinlikler ve Galatasaray'ın 120. Yıl Kutlamaları

Güncelleme:
Türkiye, Bulgaristan ile 2006 Dünya Kupası elemeleri için karşılaşırken, Galatasaray 120. yıl dönümünü anma törenleri ve etkinliklerle kutlayacak. Beşiktaş iki antrenman yapacak, çeşitli basketbol ve voleybol maçları da planlandı.

2006 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ

-E Grubu

21.45 Bulgaristan- Türkiye

21: 45 İspanya - Gürcistan

GALATASARAY

10.00 Galatasaray'ın kuruluşunun 120. yılı kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenlenecek. Ali Sami Yen'in, Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreninin ve Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından Galatasaray Lisesi'nde etkinlikler düzenlenecek.

11.00 Sarı-kırmızılı takım yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

11.30 - 17.00 Siyah-beyazlılar iki antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

BASKETBOL

-Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

13.00 Trabzonspor-Bursaspor Basketbol (Hayri Gür)

15.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Mersinspor (Sinan Erdem)

-Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)

VOLEYBOL

-Sultanlar Ligi

19.00 Zeren Spor – VakıfBank (TVF Ziraat Bankkart)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
