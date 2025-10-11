Sportif Etkinlikler ve Galatasaray'ın 120. Yıl Kutlamaları
Türkiye, Bulgaristan ile 2006 Dünya Kupası elemeleri için karşılaşırken, Galatasaray 120. yıl dönümünü anma törenleri ve etkinliklerle kutlayacak. Beşiktaş iki antrenman yapacak, çeşitli basketbol ve voleybol maçları da planlandı.
2006 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ
-E Grubu
21.45 Bulgaristan- Türkiye
21: 45 İspanya - Gürcistan
GALATASARAY
10.00 Galatasaray'ın kuruluşunun 120. yılı kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenlenecek. Ali Sami Yen'in, Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreninin ve Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından Galatasaray Lisesi'nde etkinlikler düzenlenecek.
11.00 Sarı-kırmızılı takım yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
11.30 - 17.00 Siyah-beyazlılar iki antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
BASKETBOL
-Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
13.00 Trabzonspor-Bursaspor Basketbol (Hayri Gür)
15.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)
18.00 Bahçeşehir Koleji-Mersinspor (Sinan Erdem)
-Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)
VOLEYBOL
-Sultanlar Ligi
19.00 Zeren Spor – VakıfBank (TVF Ziraat Bankkart)