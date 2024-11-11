Sporseverler müsabaka izlerken gerçek zamanlı etkileşim ve veri akışına DevelAd ile sahip olacak

Efe ALDEMİR – Metin ARSLANCAN / İSTANBUL, – TÜRK girişimciler ve yazılımcılar tarafından tasarlanan DevelAd uygulaması futbol, basketbol ve voleybol başta olmak üzere tüm spor branşlarında stadyum ve salon içi etkileşimini artırıyor ve mücadelelere ait verileri uygulama üzerinden animasyonlarla sporseverlere anında sunuyor.

DevelAd, artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR), yapay zeka (AI) ve karma gerçeklik (MR) teknolojilerini bir araya getirerek spor seyircilerine dijitalleşmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor. Türkiye'nin inovatif spor teknolojisi platformlarından DevelAd daha önce EURO2024, A Milli Futbol Takımı, Galatasaray ve Göztepe gibi büyük kulüplerle yaptığı iş birlikleriyle dikkat çekti. DevelAd, patentli teknolojisi ile spor ve dijital dünyayı dönüştürmeye devam ediyor. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda benzer bir uygulama kullanılmış olsa da DevelAd'ın tescilli teknolojisi bu uygulamaya yasal ihtar çekilerek kaldırılması sağlanmıştı. Bu gelişme, DevelAd'ın sektördeki benzersiz konumunu ve yasal koruma altındaki teknolojik üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. DevelAd, taraftarlara mobil cihazları üzerinden canlı maçlar sırasında gerçek zamanlı etkileşim imkanları da tanıyor. Sporseverler, stadyumda ve salonlarda oldukları gibi evlerinden de benzersiz dijital içeriklere ulaşabilecekler. Kullanıcılar, uygulama üzerinden maçın istatistiklerini anlık olarak takip edebilecek, interaktif oyunlar ve yarışmalarla maç keyfini artırabilecekler. Uygulama maç öncesinde, karşılaşma sırasında ve müsabaka sonlarında taraftarlara ödüller ve çeşitli interaktif oyunlar ve yarışmalarla dolu bir deneyim sunuyor.

DevelAd kurucu ortaklarından ve geliştiricilerinden Kerem Deveci ile uygulamanın fikrini ortaya atan isimlerden Caner Bayraktar, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Uygulamanın çıkış amacının spor kulüplerine katkı sağlamak olduğunu aktaran Kerem Deveci, "Bizim CEO'muz (Üst Yönetici) ve aynı zamanda yatırımcımız Talat Papatya o sıralar Göztepe'nin başkan vekiliydi. Uygulamanın potansiyelini görünce 'Hemen başlayalım' dedi. Amacımız spor kulüplerinin azalan gelirlerini artırarak global alanda çok daha efektif bir şekilde mücadele etmelerini sağlamak.

'SPOR KULÜPLERİNİN 4'ÜNCÜ ANA GELİR KAYNAĞI OLMAYI HEDEFLEDİK"

Spor kulüplerinin 17 tane reklam alanı var ve gelirleri bunlardan ibaret. Bunların 3 ana ayağı stadyumlardaki led ekranlar, forma sponsorları ve yayıncı kuruluştan gelen gelirler. Biz bu 3 gelir kaynağına 4'üncü ana gelir olmayı hedefledik. Uygulamamızı çıkartırken bazı sponsorlarımızı uygulamamızın içine koyarak buradan spor kulüplerinin ekstra gelir elde etme amacıyla yola çıktık. Bu uygulamayı kullanan taraftarlar da uygulamayı kullandıkça gelir elde etmelerini sağlayan bir yöntem geliştirdik. Siz taraftar olduğunuz kulübe destek vermek için uygulamayı kullanıyorsunuz hem takımınız kazanıyor hem de siz kazanıyorsunuz. Tüm spor branşlarında gelirleri artırarak bir sonraki seviyeye çıkmalarını amaçlıyoruz" diye konuştu.

'AMACIMIZ O ESKİ ZAMANLARDAKİ SPOR RUHUNUN YAKALANMASINI SAĞLAMAK'

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile iş birliği yaptıklarını belirten Deveci, "Uygulamayı kullandıkça uygulamanın içindeki puanları kazanabiliyorsunuz. Bu puanları dilerseniz uygulamanın içindeki alışveriş bölümünden alışveriş puanı olarak kullanabiliyorsunuz. Öte yandan anlaştığımız sponsorlarla birlikte yaptığımız kampanyalarda; imzalı formalar, imzalı toplar, maç biletleri ve uçak biletleri gibi ödüllerimiz var. Alanyaspor ile yaptığımız çok güzel bir ödülümüz var. Dünyada 2'nci olduk. İki tane taraftarı takım uçağı ile deplasmana götürdük. Orada takımla birlikte konakladılar, takımla birlikte vakit geçirdiler ve maçı izleyip birlikte geri döndüler. Amacımız zaten taraftar ve takım ilişkisini biraz daha canlandırıp o eski zamanlardaki spor ruhunun yakalanmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

'TARAFTARLAR, TAKIMLARINI BEDAVA BİR ŞEKİLDE DESTEKLEYEBİLECEK'

Deveci, konuşmasına şöyle devam etti:

"Satın alamayacağınız veya bir yerden ulaşması çok zor olan deneyim ödüllerimiz var. Taraftarlık duygusu da bunun içerisinde. Siz uygulamayı kullandıkça hem takımınıza destek oluyorsunuz hem de kendiniz de bir gelir elde etme şansı yakalıyorsunuz. Böylelikle aslında herkesin kazandığı bir mekanizma kuruyoruz. Asıl amacımız taraftarların takımlarını bedava bir şekilde desteklemelerini sağlamak. Bunu yaparken aynı zamanda kendilerinin de gelir elde etmelerini sağlamak."

'BÜTÜN SPOR BRANŞLARINI KUCAKLAMAK İSTEDİK'

Yalnız futbol ile ilgilenmediklerini tüm spor branşlarına katkı sağlamak istediklerini anlatan Deveci, "İnsanın aklında direkt futbol canlanıyor ama biz ilk günden beri bütün spor branşlarını kucaklamak istedik. Bu uygulamayı da geliştirirken sadece futbol değil basketbol, voleybol, yüzme, cimnastik ve hatta Formula 1'i de işin içine katmak istedik. Uygulamanın ana fikrinde tüm spor branşlarında uygulanabilecek bir şekilde gerçekleştirdik. Uygulamanın patentini alırken tüm spor alanlarında kullanılması üzerine aldık" şeklinde konuştu.

'EURO2024'TE UYGULAMAMIZ KULLANILDI'

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kendilerine çok destek olduğunun altını çizen Kerem Deveci, "2024 Avrupa Şampiyonası'ndan (EURO2024) önce oynanan İtalya - Türkiye hazırlık maçında bir test yaptık. Oradan gelen verilerle tabii iş birliğimiz devam etti. EURO2024'te tabii çok güzel bir süreç geçirdik milli takım olarak. Orada da uygulamamız kullanıldı. Bizim uygulamamızı kullanan taraftarlarımıza Türkiye Futbol Federasyonu'nun bize ayırdığı imzalı topları ve imzalı formaları taraftarlarla buluşturduk. Hem aktif olarak EURO2024'te kullanıldık hem de federasyonların ödüllerini taraftarlara dağıtma aracında bulunduk" değerlendirmesinde bulundu.

'BU AŞAMADAN SONRA İLK AMACIMIZ TÜRKİYE'DE İŞ BİRLİĞİ SAYIMIZI ARTTIRMAK'

Deveci, "Sürece başlarken amacımız uygulamanın kullanabilmesi ve pazar tarafından kabul edilebilmesiydi. Bu süreci atlattıktan sonra uygulamamızı 2'nci seviyesine geliştirdik ve bir SuperApp haline getirdik. Artık uygulamaya girdiğiniz zaman sporla alakalı her şeyi görebiliyorsunuz. Sporla alakalı ne varsa uygulamanın içinde görebiliyorsunuz. Bu aşamadan sonra ilk amacımız Türkiye'de iş birliği sayımızı arttırmak" diyerek konuşmasını tamamladı.

CANER BAYRAKTAR: EN YÜKSEK SAYIMIZA GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇINDA ULAŞTIK

Uygulamanın fikrini ortaya ilk çıkaran kurucu ortaklardan olan Caner Bayraktar, sanal gerçeklik teknolojisinin her geçen gün artmaya ve gelişmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Şu anki teknolojik altyapıyla bu hissiyatı vermek mümkün ama tam anlamıyla istediğimize ulaşmamız mümkün değil. Çalışmalarımız devam ediyor. Daha etkili ve efektif şekilde insanların bu stadyum deneyimini yaşayabilecek bir sisteme geçiş yapacağız. Stadyumun içindeymiş gibi hissedeceksiniz. Hatta yetmeyecek sporcuların yerine geçip bizzat onların üzerinde izleme deneyimi yapmaya çalışıyoruz. Taraftarın direkt stadyumdaymış hissini yaratabileceği hamlelerini planladık ve hazırladık" diye konuştu.

'YIL SONUNA KADAR 100 BİNİ GEÇMEYİ PLANLIYORUZ'

Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçen sene mart ayında Göztepe – Boluspor maçında çıktık. Burada hedeflediğimiz uygulamanın kullanılabilirliğiydi. Artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi normal şartlarda 5 ile 10 metre arasında pürüzsüz yerleşir. Biz ise 500 metreye kadar sorunsuz yerleştirebiliyoruz. Bu maçta ciddi bir kullanıcıya ulaşmış olduk. 2 bin'e yakın bir kullanıcıya orada uygulamayı indirttik. Ardından Galatasaray – Sivasspor maçında yayındaydık. Takımlar da bizi paylaştığı için burada da güzel bir kullanıcıya ulaştık. En yüksek sayımıza ise Galatasaray – Fenerbahçe maçında ulaştık. Stadyum içerisindeki 53 bin taraftarın yaklaşık olarak 5'te 1'ine ulaşmış olduk. Ardından milli takımda ise uygulamanın yeni bir yüzünü ortaya çıkarttık. Yıl sonuna kadar 100 bini geçmeyi planlıyoruz."

'KULÜPLERE KAZANDIRIRKEN TARAFTARLARA DA KAZANDIRIYORUZ'

Uygulamayı hazırlarken hedefleri arasında sadece takımlara kazandırmanın olmadığını belirten Caner Bayraktar, "Tabii ki burada yalnız bırakılmış Anadolu kulüplerimize öncelik vermeye çalışıyoruz ama bütün kulüplerin gelire ihtiyacı var. Avrupa ve ABD ile eşitsizlik söz konusu. Eşitsiz gelir dağılımını ortak payede buluşturmaya çalışıyoruz. Avrupa'da başarı istiyorsak kulüplerimizin daha fazla kazanması gerekiyor. Burada kulüplere kazandırırken esas taraftarlara da kazandırıyoruz. İnsanlar oyun oynamayı seviyor. Bizim uygulamamızda oyun oynuyorsun ama oynadığın sırada para kazanıyorsun. Bunu nasıl sağlıyoruz? Sponsorluktan aldığımızla sağlıyoruz. Herkese kazan-kazan modeli yaratmış oluyor. Bireysel sporculara da katkı sağlıyoruz. Paralimpik sporcularımıza da. Bireysel sporcularımız sponsor bulmakta zorlanıyorlar ve kişisel gelişimlerini ilerletmekte de büyük handikaplar yaşıyorlar. Bunlarla ilgili bazı sporcularımızla görüşüyoruz. Uygulama kendini her zaman güncelliyor. Ayda 2 mini oyun ekliyoruz. Herkesin kazandığı ve kazanırken de şansa bırakmadığımız bir sistemi geliştirdik" diyerek konuşmasını tamamladı.