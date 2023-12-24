Sporda 2023 Ekim Ayında Yaşanan Gelişmeler

Sporda 2023 yılının ekim ayında, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alması, UEFA'nın İsrail'de yapılması planlanan maçları ertelemesi ve IOC'nin Rusya Olimpiyat Komitesi'nin faaliyetlerini askıya alması önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Belçika'daki Dünya Şampiyonası'nda 10. olan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, ilk kez takım halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alarak tarihi başarı elde etti.

UEFA, İsrail'deki güvenlik durumu nedeniyle 17 Ekim'e kadar ülkede yapılması planlanan maçları erteledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya Olimpiyat Komitesinin (ROC) faaliyetlerini "bir sonraki duyuruya kadar" askıya aldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre ekim ayında sporda yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

1 EKİM

Belçika'daki Dünya Şampiyonası'nda 10. olan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, ilk kez takım halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alarak tarihi başarı elde etti.

3 EKİM

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı İngiltere'nin Manchester United takımını 3-2 yendi.

4 EKİM

UEFA, Türkiye'nin EURO 2028 adaylığından çekildiğini, İtalya ile EURO 2032'yi ortaklaşa düzenleme başvurusunun ise değerlendirmeye alındığını duyurdu.

6 EKİM

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'in görevinden ayrıldığını duyurdu.

8 EKİM

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye 2023) Antalya'nın Alanya ilçesinden başladı.

UEFA, İsrail'deki güvenlik durumu nedeniyle 17 Ekim'e kadar ülkede yapılması planlanan maçları erteledi.

10 EKİM

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törenle EURO 2032'nin Türkiye-İtalya ortaklığına verildiği açıklandı.

11 EKİM

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup eden VakıfBank, kupanın sahibi oldu.

12 EKİM

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya Olimpiyat Komitesinin (ROC) faaliyetlerini "bir sonraki duyuruya kadar" askıya aldı.

14 EKİM

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (Tour of Türkiye) genel klasman lideri olarak Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko tamamladı.

15 EKİM

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılmayı garantiledi.

17 EKİM

Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Hatay'da gerçekleştirdiği denemede, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metre ile kırdı.

25 EKİM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İskoç temsilcisi Celtic ile İspanya ekibi Atletico Madrid arasındaki oynanan maçta İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle taraftarlar, Filistin bayrağı açtı.

31 EKİM

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Arjantinli futbolcu Lionel Messi kazandı.